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Новую трамвайную линию из Екатеринбурга до Верхней Пышмы протестируют в течение недели, но пока без пассажиров. А полноценное движение транспорта начнется не раньше мая 2022 года. Об этом сообщили на сайте правительства Свердловской области.
Пока готовность трамвайной линии на территории Верхней Пышмы составляет 99 %, а Екатеринбурга - 90 %. Останутся лишь работы по благоустройству прилегающей к путям территории — их начнут после схода снега.
Протяженность всего трамвайного маршрута составляет 18 км — 25 остановок. Время полного пути займет 25–30 минут. Курсировать по направлению всего будет 11 трамваев.
Раннее The Village Екатеринбург писал о проекте нового трамвая.
Источник: правительство Свердловской области