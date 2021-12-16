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Вопрос дня

Вопрос дняКогда запустят трамвай из Екатеринбурга до Верхней Пышмы

АвторАнастасия Дубинкина
РедакторСоня Глухова

Новую трамвайную линию из Екатеринбурга до Верхней Пышмы протестируют в течение недели, но пока без пассажиров. А полноценное движение транспорта начнется не раньше мая 2022 года. Об этом сообщили на сайте правительства Свердловской области.

Пока готовность трамвайной линии на территории Верхней Пышмы составляет 99 %, а Екатеринбурга - 90 %. Останутся лишь работы по благоустройству прилегающей к путям территории — их начнут после схода снега.

Протяженность всего трамвайного маршрута составляет 18 км — 25 остановок. Время полного пути займет 25–30 минут. Курсировать по направлению всего будет 11 трамваев.

Раннее The Village Екатеринбург писал о проекте нового трамвая.

Источник: правительство Свердловской области

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