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Лекция и воркшоп от института «Стрелка» в Екатеринбурге
Лекция и воркшоп от института «Стрелка» в Екатеринбурге
Планы на сезон

Планы на сезонЛекция и воркшоп от института «Стрелка» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдут лекция и двухдневный воркшоп института «Стрелка» в рамках публичной программы Уральской индустриальной биеннале.

Лекция «Терраформинг: Как сохранить жизнь на Земле»

26 ноября, 19:30

Архитектор Николай Бояджиев расскажет об идеях и методах терраформинга. Слушатели узнают об изменениях, которые уже случились в процессе урбанизации, и мероприятиях, которые нужно осуществить в ближайшем столетии, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. После лекции Николай Бояджиев ответит на вопросы о программе The Terraforming, ее философии и методологии.

Участие бесплатное, но нужна регистрация по ссылке.

Воркшоп «Терраформинг: теория и методология»

27–28 ноября

Участники узнают, как превращать свои идеи и исследования в концептуальные предложения, а также создадут сценарий и презентацию окончательного варианта собственного проекта. В финале воркшопа каждая группа подготовит питчинг или короткий видеоролик в формате ежегодных презентаций результатов работы программы The Terraforming. Встреча пройдет полностью на английском языке.

Участие бесплатное, но нужна регистрация по ссылке.

Источник и фотографии: Институт «Стрелка»

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