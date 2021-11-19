Лекция и воркшоп от института «Стрелка» в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге пройдут лекция и двухдневный воркшоп института «Стрелка» в рамках публичной программы Уральской индустриальной биеннале.
Лекция «Терраформинг: Как сохранить жизнь на Земле»
26 ноября, 19:30
Архитектор Николай Бояджиев расскажет об идеях и методах терраформинга. Слушатели узнают об изменениях, которые уже случились в процессе урбанизации, и мероприятиях, которые нужно осуществить в ближайшем столетии, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. После лекции Николай Бояджиев ответит на вопросы о программе The Terraforming, ее философии и методологии.
Участие бесплатное, но нужна регистрация по ссылке.
Воркшоп «Терраформинг: теория и методология»
27–28 ноября
Участники узнают, как превращать свои идеи и исследования в концептуальные предложения, а также создадут сценарий и презентацию окончательного варианта собственного проекта. В финале воркшопа каждая группа подготовит питчинг или короткий видеоролик в формате ежегодных презентаций результатов работы программы The Terraforming. Встреча пройдет полностью на английском языке.
Участие бесплатное, но нужна регистрация по ссылке.
Источник и фотографии: Институт «Стрелка»