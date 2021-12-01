Новогодние календари-заставки от The Village Екатеринбург на основе архивных снимков «Дома Метенкова»

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The Village Екатеринбург выпустил декабрьские календари-заставки на основе зимних кадров из архива «Дома Метенкова».
Изображения можно скачать по ссылке. Все пять заставок доступны в двух версиях: с календарем и без.
Редакционные заставки для следующих месяцев будут создаваться вместе с фотографами, художниками, партнерами и читателями.
Напомним, что этой осенью The Village Екатеринбург начал создавать для своих читателей календари на обои телефона. Для предыдущего выпуска заставок мы выбрали изображения, которые сделали екатеринбургские дизайнеры.
Есть идея для календаря? Пиши нам: ekb@the-village.ru.
Источник: The Village Екатеринбург
Фотографии: Фотографический музей «Дом Метенкова»