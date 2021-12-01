1 февраля, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новогодние календари-заставки от The Village Екатеринбург на основе архивных снимков «Дома Метенкова»
Новогодние календари-заставки от The Village Екатеринбург на основе архивных снимков «Дома Метенкова»
Редакция

РедакцияНовогодние календари-заставки от The Village Екатеринбург на основе архивных снимков «Дома Метенкова»

The Village Екатеринбург выпустил декабрьские календари-заставки на основе зимних кадров из архива «Дома Метенкова».

Изображения можно скачать по ссылке. Все пять заставок доступны в двух версиях: с календарем и без.

Редакционные заставки для следующих месяцев будут создаваться вместе с фотографами, художниками, партнерами и читателями.

Напомним, что этой осенью The Village Екатеринбург начал создавать для своих читателей календари на обои телефона. Для предыдущего выпуска заставок мы выбрали изображения, которые сделали екатеринбургские дизайнеры.

Есть идея для календаря? Пиши нам: ekb@the-village.ru.

Источник: The Village Екатеринбург

Фотографии: Фотографический музей «Дом Метенкова»

скопировать ссылку

Тэги

Кому из рэперов пока не грозит судебное преследование
Список
30 ноября 2021

Кому из рэперов пока не грозит судебное преследование

хочу ещё материалов
Закрыть