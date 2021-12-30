Оставьте свой e-mail, чтобы подписаться на рассылку The Village Екатеринбург. Первое письмо придет уже 30 декабря

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The Village Екатеринбург запускает рассылку. В каждом письме кто-то из редакции будет рассказывать о жизни команды, личном опыте и знаниях, а также о том, что творилось во время создания некоторых текстов.
Весной мы уже пытались запустить рассылку, и вот, с задержкой, но сдержали обещание — текст написан, сверстан и ждет отправки. Автор первого письма — Ксения Другова, издатель The Village в Екатеринбурге. Если честно, то мы плакали, когда читали его в рабочем чатике.
Оставить свою почту можно ниже или по ссылке.
Фотография: Алексей Пономарчук