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Оставьте свой e-mail, чтобы подписаться на рассылку The Village Екатеринбург. Первое письмо придет уже 30 декабря
Оставьте свой e-mail, чтобы подписаться на рассылку The Village Екатеринбург. Первое письмо придет уже 30 декабря
Редакция

РедакцияОставьте свой e-mail, чтобы подписаться на рассылку The Village Екатеринбург. Первое письмо придет уже 30 декабря

The Village Екатеринбург запускает рассылку. В каждом письме кто-то из редакции будет рассказывать о жизни команды, личном опыте и знаниях, а также о том, что творилось во время создания некоторых текстов.

Весной мы уже пытались запустить рассылку, и вот, с задержкой, но сдержали обещание — текст написан, сверстан и ждет отправки. Автор первого письма — Ксения Другова, издатель The Village в Екатеринбурге. Если честно, то мы плакали, когда читали его в рабочем чатике.

Оставить свою почту можно ниже или по ссылке.

Фотография: Алексей Пономарчук

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