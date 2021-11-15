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Премьера

Премьера неделиПодкаст о современном искусстве от Уральской индустриальной биеннале

Уральская индустриальная биеннале запустила подкаст о современном искусстве «Понять и обнять современное искусство».

В нем представители культурной среды отвечают на вопросы: «Почему это искусство?», «Каким сегодня должен быть художник?», «Почему кажется, что современное искусство не для всех?», «Что хотел сказать автор?».

Ведущие подкаста — Александр Цариков, журналист и культуролог, а редактор и соведущая подкаста — Дарья Веселкина, медиатор 5-й Уральской индустриальной биеннале, журналистка и работница инклюзивного отдела Ельцин Центра.

Подкаст можно послушать здесь. Новые выпуски будут выходить каждую субботу. 

Источник: Уральская индустриальная биеннале

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