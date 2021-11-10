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В Екатеринбурге выпустили подкаст «Трип по девяностым», который рассказывает о последнем десятилетии 20 века в городе.
Первый выпуск посвящен протестной акции студентов, которая прошла в 1998 году, когда многотысячная толпа протестовала против образовательной реформы. В записи выпуска участвовали политолог Федор Крашенинников, председатель профсоюзных организаций студентов Людмила Катеринич, бывший декан факультета журналистики Борис Лозовский, бизнесмен Стас Воробьев и журналист Саша Цариков.
Авторы и ведущие подкаста — экс-главный редактор The Village Екатеринбург Михаил Вербицкий и креатор Илья Перетыкин.
В подкасте «Трип по девяностым» будут выпуски про перестрелки ОПГ, наркотический бум, тусовки, хип-хоп культуру, уральский сепаратизм и другие явления. Послушать подкаст можно здесь.
Источник: «Трип по девяностым» / Instagram