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Премьера

Премьера дняПодкаст о 1990-х в Екатеринбурге «Трип по девяностым»

В Екатеринбурге выпустили подкаст «Трип по девяностым», который рассказывает о последнем десятилетии 20 века в городе.

Первый выпуск посвящен протестной акции студентов, которая прошла в 1998 году, когда многотысячная толпа протестовала против образовательной реформы. В записи выпуска участвовали политолог Федор Крашенинников, председатель профсоюзных организаций студентов Людмила Катеринич, бывший декан факультета журналистики Борис Лозовский, бизнесмен Стас Воробьев и журналист Саша Цариков.

Авторы и ведущие подкаста — экс-главный редактор The Village Екатеринбург Михаил Вербицкий и креатор Илья Перетыкин.

В подкасте «Трип по девяностым» будут выпуски про перестрелки ОПГ, наркотический бум, тусовки, хип-хоп культуру, уральский сепаратизм и другие явления. Послушать подкаст можно здесь.

Источник: «Трип по девяностым» / Instagram

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