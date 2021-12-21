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В новый магазин одежды, мебели, декора и аксессуаров Grand Street требуются продавец-консультант и контент-менеджер.
В обязанности продавца-консультанта входит работа с покупателями, любовь к людям и делу и инициативность. Контент-менеджер должен уметь снимать на айфон, писать сценарии для сторителлинга, монтировать сторис, знать основы графического дизайна. Главные требования — инициативность и наличие QR-кода.
Работать в обоих случаях нужно будет в магазине в Ельцин центре, возможна неполная занятость.
Зарплата обсуждается на собеседовании. Отклик на обе вакансии можно отправить в мессенджер по телефону 8(925)382-92-82 Ульяне.