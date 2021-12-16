«Взгляд на дизайн со всех сторон»: Сбер провел первую цифровую конференцию SberDesign Conf

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В воскресенье, 12 декабря, состоялась первая цифровая конференция SberDesign Conf команды Сбера. Всего было 15 сессий, на которых эксперты обсудили современные тренды развития дизайна.
В SberDesign Conf приняли участие международные и российские эксперты: старший вице-президент Сбербанка Владислав Крейнин, исполнительный вице-президент и CTO Сбербанк Груп Давид Рафаловский, британский художник Росс Лавгроув, режиссер российских фильмов «Холоп» и «Текст» Клим Шипенко, продюсер Тимур Бекмамбетов, создатель дисциплины UX-дизайна Якоб Нильсен, американский промышленный дизайнер Карим Рашид и многие другие спикеры.
В программе — лекции о коммуникационном, промышленном, архитектурном и продуктовом дизайне, пользовательских интерфейсах, а также цифровых продуктах и физической среде. На конференцию зарегистрировались 25 тысяч человек, только за первые сутки ролики посмотрели более 200 тысяч.
Дискуссии будут интересны не только профессионалам, но и тем, кто хочет лучше разбираться в дизайне. Как создаются аватары в метавселенной, что такое вариативные шрифты, где черпает вдохновение современная мода? Видео на эти и другие темы можно бесплатно посмотреть по ссылке.
Владислав Крейнин
Старший вице-президент Сбербанка
Самое интересное — это взгляд на дизайн со всех сторон, обзор в 360 градусов. Наша конференция — это возможность узнать, каким бывает дизайн в музыке, кино, моде и других индустриях, какие тренды существуют на рынке, что такое дизайн-системы и как их создавать.
CTO Сбербанк Груп и исполнительный вице-президент Давид Рафаловский, добавил, что при разработке продуктов важно обращать внимание на эмоции пользователей.
Давид Рафаловский
CTO Сбербанк Груп и исполнительный вице-президент
Сегодня во всем мире восприятие людей направлено не столько на технологии, которые используются в каком-то продукте, сколько на сам продукт. Хуже всего создать супертехнологичное и очень сложное решение, но не получить от конечного потребителя тех эмоций, на которые рассчитываешь.
Тренды развития дизайна вышли за рамки индустрии, отметили участники SberDesign Conf. Сегодня важной частью дизайна становится ESG-повестка (чтобы продукты и сервисы не наносили вред окружающей среде), движение к метавселенным, где люди взаимодействуют друг с другом с помощью аватаров, виртуальной и дополненной реальности, а также популярность 3D- и VR-трансляций.
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