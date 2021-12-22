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В Екатеринбурге появилась таблица с источниками открытых данных о городских проектах. В нее вошли ссылки на «Карту деревьев Екатеринбурга», данные о конструктивизме, объектах культурного наследия города и другие.
Открытые данные — это информация, которая публикуется госорганами и общественными активистами. Ее представляют в формате, который может обработать компьютер. Дополнить библиотеку может любой желающий.
Полина Иванова
архитектор, создатель проекта
В работе активистов и журналистов нужны источники разных открытых данных о городе. Они могут быть государственными и негосударственными, и мы иногда не знаем, где их можно взять. Я составила список источников таких данных о Екатеринбурге, которыми я пользуюсь. И теперь предлагаю другим рассказать о том, какими источниками открытых данных пользуются они. Вместе мы можем создать общую доступную библиотеку ссылок о Екатеринбурге.
Есть темы, которые мне интересны — город, памятники архитектуры, градостроительство, градозащита Екатеринбурга. Но о других открытых данных о городе мне тоже интересно написать. В будущем мы надеемся создать сайт-каталог со ссылками на городские инициативы.
Для того, чтобы стать участником проекта, нужно отправить ссылки открытых данных городских проектов Полине в фейсбуке. Главное условие — они должны быть структурированными.