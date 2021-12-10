Выставка «Сны разума» в Ural Vision Gallery

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С 17 декабря по 26 февраля в Ural Vision Gallery пройдет коллективная выставка «Сны разума». Ее название отсылает к гравюре «Сон разума рождает чудовищ» из цикла «Капричос» испанского художника Франсиско Гойи.
Тема инсталляций — пограничное сознание между реальностью и сном.
«Сновидение тесно связано с событиями и образами реальности. Так и работы современных российских авторов, собранные на выставке, словно обитатели пограничной зоны между физическим пространством и миром грез», — рассказали организаторы.
На выставке покажут живопись, графику, инсталляцию и принты питерской художницы Анны Андржиевской (участницы петербургского объединения художников «Север-7». — Прим. ред.), московской художницы Людмилы Барониной, питерского экс-психолога и живописца Кати Грановой. Также представят работы петербурженки Ирины Дрозд (ее работы находятся в коллекциях Государственного центра современного искусства в Москве. — Прим. ред.), диджитал-художника Славы Нестерова из Перми и дуэт художников Анны и Виталия Черепановых из Нижнего Тагила, постоянных участников арт-резиденций Музея «Гараж».
Вход на выставку стоит 200 рублей, 100 рублей — льготный. Пенсионеры и дошкольники могут пройти бесплатно.
Источник: Ural Vision Gallery