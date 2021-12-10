Юбилейный фестиваль светового искусства «Не темно» пройдет без финансирования

Купить рекламу
18 и 19 декабря в Екатеринбурге пройдет десятый фестиваль светового искусства «Не темно». Организаторы назвали его «половиной десятого», потому что у фестиваля в этом году нет финансирования.
Площадками фестиваля станут Парк Маяковского и помещение одного из корпусов комплекса домов-гребенок на Ленина, 52. На «Не темно» покажут 13 работ екатеринбургских и пермских художников. Их представят архитектурное бюро Latoon, Екатеринбургская академия современного искусства, художницы Лена Левина, Анна Щапова и другие.
Евгения Никитина
директор фестиваля «Не темно»
В 2018 и 2019 году мы работали с фондом президентских грантов, а в прошлом году нам помогли спонсоры. Но в 2021 мы и грант не выиграли, и спонсоры нас не поддержали. Одной из причин этого стал ковид. По идее, в этом году у нас должен был быть юбилей, но мы ограничились его половиной. Тем не менее, в 2022 году пройдет настоящий юбилей фестиваля «Не темно». Мы будем готовиться к нему, например, проведем показы и культурные мероприятия. Также на следующий фестиваль мы позовем всех художников, которые в разные годы принимали участие в «Не темно», в том числе зарубежных кураторов.
Фестиваль пройдет 18 и 19 декабря с 18:00 по 22:00. Подробности и карту мероприятий можно узнать здесь.
Напомним, «Не темно» — ежегодный фестиваль светового искусства в Екатеринбурге. По традиции он проводится в самый короткий день в году. Мы рассказывали, как он прошел в 2020 году.
Источник: The Village Екатеринбург