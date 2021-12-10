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Юбилейный фестиваль светового искусства «Не темно» пройдет без финансирования
Юбилейный фестиваль светового искусства «Не темно» пройдет без финансирования
Планы на сезон

Юбилейный фестиваль светового искусства «Не темно» пройдет без финансирования

АвторАнастасия Дубинкина
РедакторСоня Глухова

18 и 19 декабря в Екатеринбурге пройдет десятый фестиваль светового искусства «Не темно». Организаторы назвали его «половиной десятого», потому что у фестиваля в этом году нет финансирования.

Площадками фестиваля станут Парк Маяковского и помещение одного из корпусов комплекса домов-гребенок на Ленина, 52. На «Не темно» покажут 13 работ екатеринбургских и пермских художников. Их представят архитектурное бюро Latoon, Екатеринбургская академия современного искусства, художницы Лена Левина, Анна Щапова и другие.

Евгения Никитина

директор фестиваля «Не темно»

 В 2018 и 2019 году мы работали с фондом президентских грантов, а в прошлом году нам помогли спонсоры. Но в 2021 мы и грант не выиграли, и спонсоры нас не поддержали. Одной из причин этого стал ковид. По идее, в этом году у нас должен был быть юбилей, но мы ограничились его половиной. Тем не менее, в 2022 году пройдет настоящий юбилей фестиваля «Не темно». Мы будем готовиться к нему, например, проведем показы и культурные мероприятия. Также на следующий фестиваль мы позовем всех художников, которые в разные годы принимали участие в «Не темно», в том числе зарубежных кураторов.

Фестиваль пройдет 18 и 19 декабря с 18:00 по 22:00. Подробности и карту мероприятий можно узнать здесь.

Напомним, «Не темно» — ежегодный фестиваль светового искусства в Екатеринбурге. По традиции он проводится в самый короткий день в году. Мы рассказывали, как он прошел в 2020 году.

Источник: The Village Екатеринбург

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