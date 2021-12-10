Зачем разрушили исторические скульптуры на здании Окружного дома офицеров

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Сегодня утром екатеринбуржцы обратили внимание на демонтаж исторических скульптур над колоннадой Окружного дома офицеров. Корреспондент The Village Екатеринбург узнал, что это было связано с работами по их аварийному закреплению: композиция начала разрушаться из-за перепада температур.
Директор Окружного дома офицеров Виктор Жоров рассказал нам, что дата окончания реставрационных работ неизвестна из-за погодных условий.
Напомним, что Окружной дом офицеров — объект культурного наследия России федерального значения. В этом году зданию исполнилось 80 лет.
Фотографии: "Коренной екатеринбуржец»