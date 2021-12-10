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Зачем разрушили исторические скульптуры на здании Окружного дома офицеров
Зачем разрушили исторические скульптуры на здании Окружного дома офицеров
Вопрос дня

Вопрос дняЗачем разрушили исторические скульптуры на здании Окружного дома офицеров

АвторАнастасия Дубинкина
РедакторСоня Глухова

Сегодня утром екатеринбуржцы обратили внимание на демонтаж исторических скульптур над колоннадой Окружного дома офицеров. Корреспондент The Village Екатеринбург узнал, что это было связано с работами по их аварийному закреплению: композиция начала разрушаться из-за перепада температур.

Директор Окружного дома офицеров Виктор Жоров рассказал нам, что дата окончания реставрационных работ неизвестна из-за погодных условий.

Напомним, что Окружной дом офицеров — объект культурного наследия России федерального значения. В этом году зданию исполнилось 80 лет.

Фотографии: "Коренной екатеринбуржец»

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