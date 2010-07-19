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В Москве стали чаще рождаться и реже умирать
В Москве стали чаще рождаться и реже умирать Впервые за долгое время уровень рождаемости превысил уровень смертности в столице.
В Москве стали чаще рождаться и реже умирать

В Москве стали чаще рождаться и реже умирать
Впервые за долгое время уровень рождаемости превысил уровень смертности в столице.