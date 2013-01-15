Создатели крыши Lemonade и бара «Скороход» открывают концертную площадку

Петербургская студия звукозаписи Galernaya 20 запускает концертную площадку на Малой Морской. В «Море», кроме живых выступлений и DJ-сетов, будут выставки, мастер-классы, показы и вечеринки.