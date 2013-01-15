Сеть кондитерских Garcon открыла винный бар
Сеть французских кондитерских и пекарен Garcon открыла винный бар на Малой Морской. Помимо вин по бокалам подают несколько сэндвичи, киши, салаты и десерты.
Сеть кондитерских Garcon открыла винный бар Сеть французских кондитерских и пекарен Garcon открыла винный бар на Малой Морской. Помимо вин по бокалам подают несколько сэндвичи, киши, салаты и десерты.
Новое место: Площадка «Море» Площадка с большим концертным залом, тату-салоном и выставочным пространством, открытая командой Galernaya 20.
Новое место: Площадка «Море» Площадка с большим концертным залом, тату-салоном и выставочным пространством, открытая командой Galernaya 20.
Создатели крыши Lemonade и бара «Скороход» открывают концертную площадку
Петербургская студия звукозаписи Galernaya 20 запускает концертную площадку на Малой Морской. В «Море», кроме живых выступлений и DJ-сетов, будут выставки, мастер-классы, показы и вечеринки.