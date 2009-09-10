Новогодние обещания Сегодня ночью, встречая наступление Нового Года, многие пообещают себе оставить неприятности в прошлом году и исполнить свои желания в следующем. Следуя традиции, редакторы Look At Me отправились на улицу, чтобы спросить людей, что они хотят оставить в 2009 году и чего ждут от 2010.
Новогодние обещания Сегодня ночью, встречая наступление Нового Года, многие пообещают себе оставить неприятности в прошлом году и исполнить свои желания в следующем. Следуя традиции, редакторы Look At Me отправились на улицу, чтобы спросить людей, что они хотят оставить в 2009 году и чего ждут от 2010.
Solyanka Autumn Statement Назрел вопрос: что такое осень? Для нас, людей из "Солянки" - это, прежде всего, выход из каникулярно-расслабленного режима, для вас, должно быть, тоже. Для обеих сторон настало время зарабатывать и тратить на месте, в Москве - сюжеты отпускного периода остались в фотофайлах, таджик Джимми заколотил палубы "Ласточки" до теплых времен, ягоды черешни окончательно ушли из московских...