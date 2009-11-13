Виды на город Всю осень фотограф Катя Демидова по заданию редакции The Village фотографировала затянутые принтами исторические здания Москвы
Виды на город Всю осень фотограф Катя Демидова по заданию редакции The Village фотографировала затянутые принтами исторические здания Москвы
Ресторанные тренды 2010: Эко-еда, вегетарианский фастфуд, бранчи и еще 6 трендов года The Village выбрал главные ресторанные тренды 2010 года
В центре Москвы под новый год откроется два новых катка В канун нового года откроется каток «Горки-город» на Патриарших и «Архитектурный каток» Artplay — единственный каток на крыше в Москве
Новый год в Москве: 5 мест с необычными подарками The Village разобрался, где покупать новогодние подарки в Москве, и собрал лучшие поп-ап сторы, специальные лавки, ярмарки и базары в одном месте
Итоги 2010: новые магазины, марки и главные закрытия года The Village собрал вместе все открывшиеся за 2010 год магазины, новые для Москвы марки и вспомнил закрывшиеся магазины
Итоги 2010: новые магазины, марки и главные закрытия года The Village собрал вместе все открывшиеся за 2010 год магазины, новые для Москвы марки и вспомнил закрывшиеся магазины
The Village запустил голосование «Итоги года» The Village совместно со своими читателями выбирает лучший в этом году городской книжный магазин, бар, музыкальный клуб, кондитерскую, гастрономическое кафе, магазин с одеждой и лучшее новое место
The Village запустил голосование «Итоги года» The Village совместно со своими читателями выбирает лучший в этом году городской книжный магазин, бар, музыкальный клуб, кондитерскую, гастрономическое кафе, магазин с одеждой и лучшее новое место
Главное на неделе: события с 15 по 21 ноября Фестиваль документального театра, неделя моды Cycles&Seasons и выставка победителей Белорусской пресс-фотографии
12 народных способов справиться с жарой The Village нашел 12 самых интересных способов борьбы с жарой, которыми пользуются москвичи.
12 народных способов справиться с жарой The Village нашел 12 самых интересных способов борьбы с жарой, которыми пользуются москвичи.
Рабочая группа: персонал Пикника «Афиши» На Пикнике «Афиши», прошедшем 31 июля в Коломенском, The Village поговорил с людьми, для которых суббота стала рабочим днем. Пожарные, охранники, операторы и продавцы рассказали о том, как они проводят этот день.
Рабочая группа: персонал Пикника «Афиши» На Пикнике «Афиши», прошедшем 31 июля в Коломенском, The Village поговорил с людьми, для которых суббота стала рабочим днем. Пожарные, охранники, операторы и продавцы рассказали о том, как они проводят этот день.
Новый Арбат Власти обещают очистить Арбат от торговых палаток в течение двух недель. Вся несанкционированная торговля на улице прекратится ко Дню Победы, заявил начальник управления координации деятельности по обеспечению безопасности Москвы Валерий Кадацкий.
Новый Арбат Власти обещают очистить Арбат от торговых палаток в течение двух недель. Вся несанкционированная торговля на улице прекратится ко Дню Победы, заявил начальник управления координации деятельности по обеспечению безопасности Москвы Валерий Кадацкий.
Новогодние обещания Сегодня ночью, встречая наступление Нового Года, многие пообещают себе оставить неприятности в прошлом году и исполнить свои желания в следующем. Следуя традиции, редакторы Look At Me отправились на улицу, чтобы спросить людей, что они хотят оставить в 2009 году и чего ждут от 2010.
Новогодние обещания Сегодня ночью, встречая наступление Нового Года, многие пообещают себе оставить неприятности в прошлом году и исполнить свои желания в следующем. Следуя традиции, редакторы Look At Me отправились на улицу, чтобы спросить людей, что они хотят оставить в 2009 году и чего ждут от 2010.
FOOD ТЕНДЕНЦИИ 2009–2010 Понятие моды в кулинарии довольно спорное и условное, все зависит от направления кухни и от формата заведения. Но в целом можно сказать, что в 2009 году окончательно укрепилась мода на здоровые блюда, в которых продукты подвергаются наименьшей обработке и обладают традиционными вкусами. В московских ресторанах среди множества различных кулинарных направлений фьюжн и европейская кухни...