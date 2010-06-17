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О генплане Москвы сняли фильм
О генплане Москвы сняли фильм Документальный фильм о Генеральном плане развития Москвы до 2025 года на этой неделе покажут по телеканалу "Столица".
О генплане Москвы сняли фильм

О генплане Москвы сняли фильм
Документальный фильм о Генеральном плане развития Москвы до 2025 года на этой неделе покажут по телеканалу "Столица".