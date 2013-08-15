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Выходные в городе: Ресторанный день, праздник в зоопарке и Igora Sky Fest
Выходные в городе: Ресторанный день, праздник в зоопарке и Igora Sky Fest Дайджест городских событий на эти выходные: концерты Dada Disco и 21 Outside, акция «Велостояние» и ещё несколько событий из календаря The Village.
Выходные в городе: Ресторанный день, праздник в зоопарке и Igora Sky Fest

Выходные в городе: Ресторанный день, праздник в зоопарке и Igora Sky Fest
Дайджест городских событий на эти выходные: концерты Dada Disco и 21 Outside, акция «Велостояние» и ещё несколько событий из календаря The Village.