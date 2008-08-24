Кризис Жанра «Кафе прежде известное как кризис жанра» просто не влезает в название, а между тем, место популярно настолько, что днем стол выдадут вам не больше чем на пару часов, что для Москвы, вообще-то, неслыханно.
Дума Погода испортилась – хочется уюта. Самое время вспомнить о Думе, где на столе по-прежнему стоят солонка и перечница в форме головы депутата.
Sunrise cafe Беззаботная атмосфера – вот, что главное в Санрайзе. В пять утра сюда подъезжают компании из клубов, докуривать утренние кальяны. В девять тут романтические ужины. Днем расслабленные обеды.
Кофемания на Большой Никитской Главный вопрос про основную веранду Кофемании – это мухлюют ли хостес с очередью, или все-таки нет. Про еду (вкусно), кофе (лучший) и место (как-то мы ждали веранды полтора часа, перед нами было 27 столов) все и так ясно.
Аист Если бы там не было так откровенно дорого – там можно было бы жить. Более красивой крыши в Москве нет. Однако даже не все гости ресторана подозревают о ее существовании. Многие под словом «веранда» подразумевают столики при входе, которые тоже есть. Аист обычно закрыается до шести, но будем считать это за 24.
Япоша на Тверской В Япоше на Покровке веранда закрывается ровно в 23:00, и «продолжать банкет» нужно внутри. Зато там есть столики с подобием дивана. Как-то мы приехали часа в три ночи, рядом с нами сидели подруги: одна вязала, другая рисовала, а третья рассматривала путеводитель Афиши. Через час все соседние столы уже были заняты. Что говорить: комфортное место.