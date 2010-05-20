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Ограничения движения автотранспорта в Москве 24 мая
Ограничения движения автотранспорта в Москве 24 мая В связи с празднованием Дня славянской письменности и культуры, 24 мая будет ограничено движение автотранспорта на некоторых улицах столицы. 
Ограничения движения автотранспорта в Москве 24 мая

Ограничения движения автотранспорта в Москве 24 мая
В связи с празднованием Дня славянской письменности и культуры, 24 мая будет ограничено движение автотранспорта на некоторых улицах столицы. 