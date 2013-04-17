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Нижний Новгород
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Облако знаний
Найми меня: 10 самых смешных видеорезюме
H&F нашёл самые забавные и креативные видеорезюме на просторах YouTube. Не все их составители нашли работу, зато они прославились.
2
Облако знаний
Найми меня: 10 самых смешных видеорезюме
H&F нашёл самые забавные и креативные видеорезюме на просторах YouTube. Не все их составители нашли работу, зато они прославились.
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