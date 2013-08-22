6 кадров: Как проголосовала Москва на выборах мэра Чтобы проанализировать официальные данные о выборах, The Village составил несколько карт Москвы, на которых видно, какие районы голосовали за второй тур, где поддерживают Собянина, а где Навального.
6 кадров: Как проголосовала Москва на выборах мэра Чтобы проанализировать официальные данные о выборах, The Village составил несколько карт Москвы, на которых видно, какие районы голосовали за второй тур, где поддерживают Собянина, а где Навального.
6 кадров: Как меняются рейтинги кандидатов в мэры The Village продолжает следить за ходом предвыборной кампании. В новом выпуске мы попытались проследить, есть ли взаимосвязь между политическими событиями, высказываниями кандидатов и их рейтингами.