10 предметов интерьера в стиле 50–60-х годов Стул авторства Филиппа Старка, обои с графичным принтом, тумба в скандинавском стиле и винтажный английский сервиз из Омска
10 предметов интерьера в стиле 50–60-х годов Стул авторства Филиппа Старка, обои с графичным принтом, тумба в скандинавском стиле и винтажный английский сервиз из Омска
Машина Эпохи "Бычок", "тот самый автобус", "тачка хиппи", как только не называли, но мало кто знает, что его настоящее имя VW Type 2 Transporter.
По лондонским паркам за «Слюнями» Режиссер Микеланджело Антониони снял фильм по рассказу Хулио Кортасара «Слюни дьявола». История, коротко — симпатичный и модный лондонский фотограф приходит к выводу, что он накануне в парке случайно сфотографировал убийство. В паре эпизодов появляются легендарная фото-модель Verushka и молоденькая Джейн Биркин. Магию произведения не описать словами. Вот фрагмент со странным концертом...