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10 предметов интерьера в стиле 50–60-х годов
10 предметов интерьера в стиле 50–60-х годов Стул авторства Филиппа Старка, обои с графичным принтом, тумба в скандинавском стиле и винтажный английский сервиз из Омска
10 предметов интерьера в стиле 50–60-х годов

10 предметов интерьера в стиле 50–60-х годов
Стул авторства Филиппа Старка, обои с графичным принтом, тумба в скандинавском стиле и винтажный английский сервиз из Омска

Квартира недели Трехкомнатная квартира на юго-западе

Квартира недели
Трехкомнатная квартира на юго-западе

Машина Эпохи "Бычок", "тот самый автобус", "тачка хиппи", как только не называли, но мало кто знает, что его настоящее имя VW Type 2 Transporter.

Машина Эпохи
"Бычок", "тот самый автобус", "тачка хиппи", как только не называли, но мало кто знает, что его настоящее имя VW Type 2 Transporter.

По лондонским паркам за «Слюнями» Режиссер Микеланджело Антониони снял фильм по рассказу Хулио Кортасара «Слюни дьявола». История, коротко — симпатичный и модный лондонский фотограф приходит к выводу, что он накануне в парке случайно сфотографировал убийство. В паре эпизодов появляются легендарная фото-модель Verushka и молоденькая Джейн Биркин. Магию произведения не описать словами. Вот фрагмент со странным концертом...

По лондонским паркам за «Слюнями»
Режиссер Микеланджело Антониони снял фильм по рассказу Хулио Кортасара «Слюни дьявола». История, коротко — симпатичный и модный лондонский фотограф приходит к выводу, что он накануне в парке случайно сфотографировал убийство. В паре эпизодов появляются легендарная фото-модель Verushka и молоденькая Джейн Биркин. Магию произведения не описать словами. Вот фрагмент со странным концертом...