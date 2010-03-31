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Люди в городе
После теракта
The Village попросил жителей Америки, Великобритании и Испании рассказать о том, как правительство и граждане отреагировали на трагические события в их странах
Люди в городе
После теракта
The Village попросил жителей Америки, Великобритании и Испании рассказать о том, как правительство и граждане отреагировали на трагические события в их странах