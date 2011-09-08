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Ситуация
На этих выходных пройдут сезонные распродажи в Code7 и Fott
9, 10 и 11 сентября два магазина мужской одежды, Code7 и Fott, устраивают традиционные сезонные распродажи со скидками до 80 %.
Ситуация
На этих выходных пройдут сезонные распродажи в Code7 и Fott
9, 10 и 11 сентября два магазина мужской одежды, Code7 и Fott, устраивают традиционные сезонные распродажи со скидками до 80 %.
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