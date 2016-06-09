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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сына вице-президента «Лукойла» приговорили к обязательным работам за гонки с полицией (обновлено)

Прокуратура требовала для него два года и один месяц лишения свободы

Сына вице-президента «Лукойла» приговорили к обязательным работам за гонки с полицией (обновлено)

Участника гонки на Geländewagen лишили прав на четыре месяца

Наказание последовало за выезд на встречную полосу

Участника гонки на Geländewagen лишили прав на четыре месяца

Участника гонки на Gelandewagen обязали чистить фонтаны

Также в качестве исправительных работ ему поручили красить заборы на детской площадке и прокладывать трубы

Участника гонки на Gelandewagen обязали чистить фонтаны

Водителя машины сына вице-президента «Лукойла» оштрафовали за гонки с полицией

Мировой судья признал Абдувахоба Маджидова виновным в пяти правонарушениях

Водителя машины сына вице-президента «Лукойла» оштрафовали за гонки с полицией