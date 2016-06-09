Сына вице-президента «Лукойла» приговорили к обязательным работам за гонки с полицией (обновлено)
Прокуратура требовала для него два года и один месяц лишения свободы
Участника гонки на Geländewagen лишили прав на четыре месяца
Наказание последовало за выезд на встречную полосу
Участника гонки на Gelandewagen обязали чистить фонтаны
Также в качестве исправительных работ ему поручили красить заборы на детской площадке и прокладывать трубы
Водителя машины сына вице-президента «Лукойла» оштрафовали за гонки с полицией
Мировой судья признал Абдувахоба Маджидова виновным в пяти правонарушениях