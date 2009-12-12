Личный опыт: Как иностранцу получить разрешение на работу Арт-директор The Village Сергей Родионов рассказал о том, как провёл целый день в толпе дерущихся среднеазиатов, три раза сдавал кровь — и всё для того, чтобы получить разрешение на работу в России.