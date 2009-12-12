Демонолог Михаил Майзульс — о запахе серы над Москвой Соавтор книг «Анатомия ада» и «Демоны и грешники в древнерусской иконографии», историк-медиевист Михаил Майзульс — о запахе серы как о примете последних времён
Демонолог Михаил Майзульс — о запахе серы над Москвой Соавтор книг «Анатомия ада» и «Демоны и грешники в древнерусской иконографии», историк-медиевист Михаил Майзульс — о запахе серы как о примете последних времён
Вертикаль власти: 10 типичных фраз плохого босса H&F выбрал самые характерные фразы руководителя, чьи подчинённые мечтают о ружье. Остерегайтесь произносить их перед теми, кого наняли: таланты разбегутся, а ничтожества приспособятся.
Вертикаль власти: 10 типичных фраз плохого босса H&F выбрал самые характерные фразы руководителя, чьи подчинённые мечтают о ружье. Остерегайтесь произносить их перед теми, кого наняли: таланты разбегутся, а ничтожества приспособятся.
Личный опыт: Как иностранцу получить разрешение на работу Арт-директор The Village Сергей Родионов рассказал о том, как провёл целый день в толпе дерущихся среднеазиатов, три раза сдавал кровь — и всё для того, чтобы получить разрешение на работу в России.
Личный опыт: Как иностранцу получить разрешение на работу Арт-директор The Village Сергей Родионов рассказал о том, как провёл целый день в толпе дерущихся среднеазиатов, три раза сдавал кровь — и всё для того, чтобы получить разрешение на работу в России.
Цифра дня: Сколько дорог в Петербурге непригодно для езды
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры поделился с горожанами интересной статистикой. Оказалось, что 10 миллионов квадратных метров городских дорог непригодны для езды и нуждаются в ремонте.
Цифра дня: Сколько дорог в Петербурге непригодно для езды Комитет по развитию транспортной инфраструктуры поделился с горожанами интересной статистикой. Оказалось, что 10 миллионов квадратных метров городских дорог непригодны для езды и нуждаются в ремонте.
Обе станции метро «Белорусская» под угрозой закрытия «Белорусская» Замоскворецкой линии и «Белорусская-кольцевая» закроются уже с первого января 2011 года
Обе станции метро «Белорусская» под угрозой закрытия «Белорусская» Замоскворецкой линии и «Белорусская-кольцевая» закроются уже с первого января 2011 года
Lorraine Mondial Air Ballons. France, Chambley Ежегодно, в конце июля, во Франции (Chambley) происходит нечто вопиющее!