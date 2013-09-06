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Стоимость строительства Алабяно-Балтийского тоннеля

Проект стал самым дорогим и долгосрочным в Москве

Стоимость строительства Алабяно-Балтийского тоннеля
Проект стал самым дорогим и долгосрочным в Москве

Открылось движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю

Строительство тоннеля началось ещё в 2007 году

Открылось движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю
Строительство тоннеля началось ещё в 2007 году

Подрядчика строительства Алабяно-Балтийского тоннеля заподозрили в хищении 11 миллиардов

Возбуждено уголовное дело о хищении крупного кредита, который «Банк Москвы» выдал подрядчику строительства Алабяно-Балтийского тоннеля

Подрядчика строительства Алабяно-Балтийского тоннеля заподозрили в хищении 11 миллиардов
Возбуждено уголовное дело о хищении крупного кредита, который «Банк Москвы» выдал подрядчику строительства Алабяно-Балтийского тоннеля

Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю планируют открыть в июне

Примерные сроки открытия назвал заммэра Москвы Марат Хуснуллин

Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю планируют открыть в июне
Примерные сроки открытия назвал заммэра Москвы Марат Хуснуллин

Из-за учений МЧС в Алабяно-Балтийском тоннеле перекроют движение

С полуночи 6 марта и «до окончания мероприятия» тоннель закроют для автомобилей

Из-за учений МЧС в Алабяно-Балтийском тоннеле перекроют движение
С полуночи 6 марта и «до окончания мероприятия» тоннель закроют для автомобилей

Алабяно-Балтийский тоннель запустят к весне

Тоннель обеспечит прямое соединение Дмитровского шоссе с Карамышевской набережной, а также Ленинградским и Волоколамским шоссе

Алабяно-Балтийский тоннель запустят к весне
Тоннель обеспечит прямое соединение Дмитровского шоссе с Карамышевской набережной, а также Ленинградским и Волоколамским шоссе

В Москве открылся Алабяно-Балтийский тоннель

По трём полосам Алабяно-Балтийского тоннеля, который является частью будущей Северо-Западной хорды, открыли движение.

В Москве открылся Алабяно-Балтийский тоннель
По трём полосам Алабяно-Балтийского тоннеля, который является частью будущей Северо-Западной хорды, открыли движение.