Стоимость строительства Алабяно-Балтийского тоннеля
Проект стал самым дорогим и долгосрочным в Москве
Стоимость строительства Алабяно-Балтийского тоннеля Проект стал самым дорогим и долгосрочным в Москве
Открылось движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю
Строительство тоннеля началось ещё в 2007 году
Открылось движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю Строительство тоннеля началось ещё в 2007 году
Подрядчика строительства Алабяно-Балтийского тоннеля заподозрили в хищении 11 миллиардов
Возбуждено уголовное дело о хищении крупного кредита, который «Банк Москвы» выдал подрядчику строительства Алабяно-Балтийского тоннеля
Подрядчика строительства Алабяно-Балтийского тоннеля заподозрили в хищении 11 миллиардов Возбуждено уголовное дело о хищении крупного кредита, который «Банк Москвы» выдал подрядчику строительства Алабяно-Балтийского тоннеля
Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю планируют открыть в июне
Примерные сроки открытия назвал заммэра Москвы Марат Хуснуллин
Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю планируют открыть в июне Примерные сроки открытия назвал заммэра Москвы Марат Хуснуллин
Из-за учений МЧС в Алабяно-Балтийском тоннеле перекроют движение
С полуночи 6 марта и «до окончания мероприятия» тоннель закроют для автомобилей
Из-за учений МЧС в Алабяно-Балтийском тоннеле перекроют движение С полуночи 6 марта и «до окончания мероприятия» тоннель закроют для автомобилей
Алабяно-Балтийский тоннель запустят к весне
Тоннель обеспечит прямое соединение Дмитровского шоссе с Карамышевской набережной, а также Ленинградским и Волоколамским шоссе
Алабяно-Балтийский тоннель запустят к весне
Тоннель обеспечит прямое соединение Дмитровского шоссе с Карамышевской набережной, а также Ленинградским и Волоколамским шоссе
В Москве открылся Алабяно-Балтийский тоннель
По трём полосам Алабяно-Балтийского тоннеля, который является частью будущей Северо-Западной хорды, открыли движение.