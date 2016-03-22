На Сущёвской улице открылось кафе с греческой кухней Gokos
Владельцы заведения — братья Илиопуло из греко-русской семьи
Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц Закрытие летних веранд, грохот бульдозеров и траншеи перед входом — мы узнали, как дорожные работы сказываются на количестве клиентов
Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц Закрытие летних веранд, грохот бульдозеров и траншеи перед входом — мы узнали, как дорожные работы сказываются на количестве клиентов
Как потомственный обувщик открыл магазин Porta 9 The Village поговорил с основателем модного обувного магазина, который взялся за производство туфель, чтобы удержать цены