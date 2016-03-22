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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На Сущёвской улице открылось кафе с греческой кухней Gokos

Владельцы заведения — братья Илиопуло из греко-русской семьи

На Сущёвской улице открылось кафе с греческой кухней Gokos

Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц
Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц Закрытие летних веранд, грохот бульдозеров и траншеи перед входом — мы узнали, как дорожные работы сказываются на количестве клиентов
Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц

Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц
Закрытие летних веранд, грохот бульдозеров и траншеи перед входом — мы узнали, как дорожные работы сказываются на количестве клиентов

Как потомственный обувщик открыл магазин Porta 9
Как потомственный обувщик открыл магазин Porta 9 The Village поговорил с основателем модного обувного магазина, который взялся за производство туфель, чтобы удержать цены
Как потомственный обувщик открыл магазин Porta 9

Как потомственный обувщик открыл магазин Porta 9
The Village поговорил с основателем модного обувного магазина, который взялся за производство туфель, чтобы удержать цены