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Новое место

На Сущёвской улице открылось кафе с греческой кухней Gokos

Владельцы заведения — братья Илиопуло из греко-русской семьи

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Новое место

На Сущёвской улице открылось кафе с греческой кухней Gokos Владельцы заведения — братья Илиопуло из греко-русской семьи

Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц
Менеджмент
Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улицЗакрытие летних веранд, грохот бульдозеров и траншеи перед входом — мы узнали, как дорожные работы сказываются на количестве клиентов
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Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц
Менеджмент

Вокруг шум: Как московские компании переживают реконструкцию улиц Закрытие летних веранд, грохот бульдозеров и траншеи перед входом — мы узнали, как дорожные работы сказываются на количестве клиентов

Как потомственный обувщик открыл магазин Porta 9
Предприниматели
Как потомственный обувщик открыл магазин Porta 9 The Village поговорил с основателем модного обувного магазина, который взялся за производство туфель, чтобы удержать цены
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Как потомственный обувщик открыл магазин Porta 9
Предприниматели

Как потомственный обувщик открыл магазин Porta 9 The Village поговорил с основателем модного обувного магазина, который взялся за производство туфель, чтобы удержать цены