Город
В «Британке» сменился директор
Экс-директор Александр Аврамов займётся стратегическим развитием холдинга
Город
В «Британке» сменился директор Экс-директор Александр Аврамов займётся стратегическим развитием холдинга
Hopes & Fears
Принципы Александра Аврамова (Британская высшая школа дизайна)Основатель Британской высшей школы дизайна (БВШД) начал 10 лет назад с небольших курсов и построил холдинг с годовой выручкой, исчисляющейся миллионами долларов. Аврамов рассказал H&F свои принципы.
Hopes & Fears