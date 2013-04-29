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Город

В «Британке» сменился директор

Экс-директор Александр Аврамов займётся стратегическим развитием холдинга

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Город

В «Британке» сменился директор Экс-директор Александр Аврамов займётся стратегическим развитием холдинга

Принципы Александра Аврамова (Британская высшая школа дизайна)
Hopes & Fears
Принципы Александра Аврамова (Британская высшая школа дизайна)Основатель Британской высшей школы дизайна (БВШД) начал 10 лет назад с небольших курсов и построил холдинг с годовой выручкой, исчисляющейся миллионами долларов. Аврамов рассказал H&F свои принципы.
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Принципы Александра Аврамова (Британская высшая школа дизайна)
Hopes & Fears

Принципы Александра Аврамова (Британская высшая школа дизайна) Основатель Британской высшей школы дизайна (БВШД) начал 10 лет назад с небольших курсов и построил холдинг с годовой выручкой, исчисляющейся миллионами долларов. Аврамов рассказал H&F свои принципы.