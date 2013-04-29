Принципы Александра Аврамова (Британская высшая школа дизайна) Основатель Британской высшей школы дизайна (БВШД) начал 10 лет назад с небольших курсов и построил холдинг с годовой выручкой, исчисляющейся миллионами долларов. Аврамов рассказал H&F свои принципы.