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Главный минус Путина, правила развода и новый трейлер «Излома времени»
Главный минус Путина, правила развода и новый трейлер «Излома времени» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Главный минус Путина, правила развода и новый трейлер «Излома времени»

Главный минус Путина, правила развода и новый трейлер «Излома времени»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Православные историки просят убрать картину Репина из Третьяковки

По мнению группы учёных, картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» оскорбляет «патриотические чувства русских людей».

Православные историки просят убрать картину Репина из Третьяковки
По мнению группы учёных, картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» оскорбляет «патриотические чувства русских людей».