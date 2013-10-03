Главный минус Путина, правила развода и новый трейлер «Излома времени» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Главный минус Путина, правила развода и новый трейлер «Излома времени» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Православные историки просят убрать картину Репина из Третьяковки
По мнению группы учёных, картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» оскорбляет «патриотические чувства русских людей».