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Где ты работаешь
Я работаю в «Невской ратуше» (Петербург)
Председатель комитета финансов Петербурга и резиденты бизнес-центра — о том, каково работать в новом деловом квартале
Где ты работаешь
Я работаю в «Невской ратуше» (Петербург)
Председатель комитета финансов Петербурга и резиденты бизнес-центра — о том, каково работать в новом деловом квартале
На месте
Проект «Этажи»: как жители сталинских коттеджей борются с «муравейником»
The Village побывал в Старопарголовском жилмассиве у парка «Сосновка» в Петербурге, на месте которого может появиться 26-этажный дом
На месте
Проект «Этажи»: как жители сталинских коттеджей борются с «муравейником»
The Village побывал в Старопарголовском жилмассиве у парка «Сосновка» в Петербурге, на месте которого может появиться 26-этажный дом
Где ты живёшь
Я живу в доме «на курьих ножках» на «Приморской» (Петербург)
В новой рубрике The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга
Где ты живёшь
Я живу в доме «на курьих ножках» на «Приморской» (Петербург)
В новой рубрике The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга
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