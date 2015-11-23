16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Я работаю в «Невской ратуше» (Петербург)

Я работаю в «Невской ратуше» (Петербург)Председатель комитета финансов Петербурга и резиденты бизнес-центра — о том, каково работать в новом деловом квартале

Я работаю в «Невской ратуше» (Петербург)

Я работаю в «Невской ратуше» (Петербург)
Председатель комитета финансов Петербурга и резиденты бизнес-центра — о том, каково работать в новом деловом квартале

Проект «Этажи»: как жители сталинских коттеджей борются с «муравейником»

Проект «Этажи»: как жители сталинских коттеджей борются с «муравейником»The Village побывал в Старопарголовском жилмассиве у парка «Сосновка» в Петербурге, на месте которого может появиться 26-этажный дом

Проект «Этажи»: как жители сталинских коттеджей борются с «муравейником»

Проект «Этажи»: как жители сталинских коттеджей борются с «муравейником»
The Village побывал в Старопарголовском жилмассиве у парка «Сосновка» в Петербурге, на месте которого может появиться 26-этажный дом

Я живу в доме «на курьих ножках» на «Приморской» (Петербург)

Я живу в доме «на курьих ножках» на «Приморской» (Петербург)В новой рубрике The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Я живу в доме «на курьих ножках» на «Приморской» (Петербург)

Я живу в доме «на курьих ножках» на «Приморской» (Петербург)
В новой рубрике The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга