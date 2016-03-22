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Предприниматели
Как потомственный обувщик открыл магазин Porta 9
The Village поговорил с основателем модного обувного магазина, который взялся за производство туфель, чтобы удержать цены
Предприниматели
Как потомственный обувщик открыл магазин Porta 9
The Village поговорил с основателем модного обувного магазина, который взялся за производство туфель, чтобы удержать цены