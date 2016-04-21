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На Петроградской стороне заработал ресторан «Бивень»

Это демократичный гастробар с акцентом на мясных блюдах

На Петроградской стороне заработал ресторан «Бивень»
Это демократичный гастробар с акцентом на мясных блюдах

На Пироговской набережной заработал ресторан La Vue

Заведение расположено на последнем этаже отеля «Санкт-Петербург»

На Пироговской набережной заработал ресторан La Vue
Заведение расположено на последнем этаже отеля «Санкт-Петербург»

В кластере «Игры разума» появится ресторан «Симпозиум»

Проект объединяет в себе кондитерскую и литературное кафе

В кластере «Игры разума» появится ресторан «Симпозиум»
Проект объединяет в себе кондитерскую и литературное кафе