На Петроградской стороне заработал ресторан «Бивень»
Это демократичный гастробар с акцентом на мясных блюдах
На Петроградской стороне заработал ресторан «Бивень»
Это демократичный гастробар с акцентом на мясных блюдах
На Пироговской набережной заработал ресторан La Vue
Заведение расположено на последнем этаже отеля «Санкт-Петербург»
На Пироговской набережной заработал ресторан La Vue Заведение расположено на последнем этаже отеля «Санкт-Петербург»
В кластере «Игры разума» появится ресторан «Симпозиум»
Проект объединяет в себе кондитерскую и литературное кафе