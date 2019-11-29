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Есть один стул: Кто и зачем сделал стеклянный трон с миллионом долларов
Художник Сергиенко и бизнесмен Рыбаков создали арт-объект из стекла и денег, а теперь собираются заработать на нем
Новое
Есть один стул: Кто и зачем сделал стеклянный трон с миллионом долларов
Художник Сергиенко и бизнесмен Рыбаков создали арт-объект из стекла и денег, а теперь собираются заработать на нем
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