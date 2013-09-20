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Квартира недели (Киев)
Квартира недели (Киев) Квартира-студия в «Новопечерских липках» по проекту дизайнера Алеси Сахно — с деревянной мебелью, сделанной под заказ киевским мастером, барной стойкой и импровизированным камином из свечей.
Квартира недели (Киев)

Квартира недели (Киев)
Квартира-студия в «Новопечерских липках» по проекту дизайнера Алеси Сахно — с деревянной мебелью, сделанной под заказ киевским мастером, барной стойкой и импровизированным камином из свечей.