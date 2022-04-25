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МЫ В СОЦСЕТЯХ

WSJ пишет, что у Алины Кабаевой есть три ребенка от Владимира Путина
Расследование
25 апреля 2022

WSJ пишет, что у Алины Кабаевой есть три ребенка от Владимира Путина

«Дождь» рассказал о продаже квартир бабушке Кабаевой другом детства Путина

Телеканал выяснил, что связывает главу государства и бывшего акционера Gunvor Петра Колбина, входящего в топ богатейших бизнесменов России

«Дождь» рассказал о продаже квартир бабушке Кабаевой другом детства Путина

Reuters рассказал о передаче недвижимости партнёра Ротенберга Тихоновой и Кабаевой (обновлено)

Речь идёт о директоре компании Аркадия Ротенберга Григории Баевском

Reuters рассказал о передаче недвижимости партнёра Ротенберга Тихоновой и Кабаевой (обновлено)

Кабаева станет председателем совета директоров «Спорт-Экспресса»

«Национальная Медиа Группа», совет директоров которой возглавляет гимнастка, приобрела 25 % компании-учредителя газеты

Кабаева станет председателем совета директоров «Спорт-Экспресса»