«Дождь» рассказал о продаже квартир бабушке Кабаевой другом детства Путина
Телеканал выяснил, что связывает главу государства и бывшего акционера Gunvor Петра Колбина, входящего в топ богатейших бизнесменов России
Reuters рассказал о передаче недвижимости партнёра Ротенберга Тихоновой и Кабаевой (обновлено)
Речь идёт о директоре компании Аркадия Ротенберга Григории Баевском
Кабаева станет председателем совета директоров «Спорт-Экспресса»
«Национальная Медиа Группа», совет директоров которой возглавляет гимнастка, приобрела 25 % компании-учредителя газеты