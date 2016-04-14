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Ситуация
Снос Таганской телефонной станции: Что происходит с неочевидным памятником архитектуры
The Village спросил у экспертов, что особенного в АТС 1929 года постройки и что странного в проекте здания, которое возведут на её месте
Ситуация
Снос Таганской телефонной станции: Что происходит с неочевидным памятником архитектуры
The Village спросил у экспертов, что особенного в АТС 1929 года постройки и что странного в проекте здания, которое возведут на её месте