Новое место: Кондитерская Big Cake Cafe на Рубинштейна Небольшое кафе-кондитерская во дворе на Рубинштейна — с необычными пирожными макарон и капкейками и простым светлым интерьером
Новое место: Кондитерская Big Cake Cafe на Рубинштейна Небольшое кафе-кондитерская во дворе на Рубинштейна — с необычными пирожными макарон и капкейками и простым светлым интерьером
Участники «Ресторанного дня» — об открытии постоянных кафе 16 февраля в городах России устраивают четвёртый «Ресторанный день». The Village нашёл участников трёх прошедших, сумевших открыть собственные заведения, и узнал, через что им пришлось пройти.
Участники «Ресторанного дня» — об открытии постоянных кафе 16 февраля в городах России устраивают четвёртый «Ресторанный день». The Village нашёл участников трёх прошедших, сумевших открыть собственные заведения, и узнал, через что им пришлось пройти.
Кафе All Days Are Lucky на Рубинштейна закрылось
Кафе All Days Are Lucky, открытое участницами «Ресторанного дня» на улице Рубинштейна, прекратило работу из-за проблем с арендодателем.
Кафе All Days Are Lucky на Рубинштейна закрылось Кафе All Days Are Lucky, открытое участницами «Ресторанного дня» на улице Рубинштейна, прекратило работу из-за проблем с арендодателем.
Запас на зиму: 5 горячих алкогольных коктейлей The Village нашёл пять горячих алкогольных коктейлей в барах и ресторанах Петербурга и узнал, как приготовить их дома.
Запас на зиму: 5 горячих алкогольных коктейлей The Village нашёл пять горячих алкогольных коктейлей в барах и ресторанах Петербурга и узнал, как приготовить их дома.
Новое место: Кафе All Days Are Lucky Камерное кафе на улице Рубинштейна, открытое участницами «Ресторанного дня», где готовят домашнюю пасту и простые завтраки.
Новое место: Кафе All Days Are Lucky Камерное кафе на улице Рубинштейна, открытое участницами «Ресторанного дня», где готовят домашнюю пасту и простые завтраки.
На Рубинштейна открылось кафе All Days are Lucky
Во дворе на улице Рубинштейна, 11 открылось небольшое некурящее кафе All Days are Lucky — на 15 посадочных мест, с самодельной пастой и сидром из пивного бутика «Бакунин».