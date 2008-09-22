Украинский руфер Mustang Wanted взобрался на здание МГУ
Фотографию с подтверждением альпинист опубликовал на своей странице в Facebook
Украинский руфер Mustang Wanted взобрался на здание МГУ Фотографию с подтверждением альпинист опубликовал на своей странице в Facebook
BigWall: Как построить и сделать прибыльным самый большой скалодром в Москве Александр Ширнин и Андрей Сатанин мечтали открыть скалодром европейского уровня, но без инвестиций это было невозможно. Убедить инвестора вложиться в проект помогло начало строительства.
BigWall: Как построить и сделать прибыльным самый большой скалодром в Москве Александр Ширнин и Андрей Сатанин мечтали открыть скалодром европейского уровня, но без инвестиций это было невозможно. Убедить инвестора вложиться в проект помогло начало строительства.
Как всё устроено: Промышленный альпинизм Промышленный альпинист анонимно рассказал The Village, кто идёт в высотники, сколько они зарабатывают, чем хороша работа и чем опасны сумасшедшие с ножницами.
Как всё устроено: Промышленный альпинизм Промышленный альпинист анонимно рассказал The Village, кто идёт в высотники, сколько они зарабатывают, чем хороша работа и чем опасны сумасшедшие с ножницами.
Хан-Тенгри Пик Хан-Тенгри – одно из самых ярких впечатлений моего лета!