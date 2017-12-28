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Итоги года 2017
Лучшая архитектура 2017 года
The Village попросил российских архитекторов рассказать о примечательных зданиях, построенных в этом году
Итоги года 2017
Лучшая архитектура 2017 года
The Village попросил российских архитекторов рассказать о примечательных зданиях, построенных в этом году
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