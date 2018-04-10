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«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском»
Истории
«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском»Найти инвестора, увидеть лоб Возняка и встать на стул — зачем тысячи предпринимателей пришли на «Амоконф»
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«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском»
Истории

«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском» Найти инвестора, увидеть лоб Возняка и встать на стул — зачем тысячи предпринимателей пришли на «Амоконф»