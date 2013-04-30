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Страна вечных каникул: К чему приводят долгие выходные
Менеджмент
Страна вечных каникул: К чему приводят долгие выходныеСооснователь и CEO Look At Media написал H&F о превращении России в царство безделья — руками государства.
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Страна вечных каникул: К чему приводят долгие выходные
Менеджмент

Страна вечных каникул: К чему приводят долгие выходные Сооснователь и CEO Look At Media написал H&F о превращении России в царство безделья — руками государства.