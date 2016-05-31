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Суд арестовал ещё пятерых участников массовой драки на Хованском кладбище

Арест продлится до 26 июля

Суд арестовал ещё пятерых участников массовой драки на Хованском кладбище
Арест продлится до 26 июля