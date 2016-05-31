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Город
Суд арестовал ещё пятерых участников массовой драки на Хованском кладбище
Арест продлится до 26 июля
Город
Суд арестовал ещё пятерых участников массовой драки на Хованском кладбище
Арест продлится до 26 июля
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