Дизайн-хак
Как выбрать картину, если ничего не понимаешь в искусствеОт стиля интерьера до списка онлайн-магазинов
Дизайн-хак
Как выбрать картину, если ничего не понимаешь в искусстве От стиля интерьера до списка онлайн-магазинов
Книга недели
«Влюбиться в искусство»: Как начать ценить современных художниковИскусствовед и блогер Анастасия Постригай рассказывает о том, чем для нас ценны перформансы, хеппенинги и другие необычные произведения
Книга недели
«Влюбиться в искусство»: Как начать ценить современных художников Искусствовед и блогер Анастасия Постригай рассказывает о том, чем для нас ценны перформансы, хеппенинги и другие необычные произведения
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Как зарабатывать миллионы на искусстве Бывший арт-дилер Анастасия Постригай — о том, как устроен антикварный рынок и почему она ушла с него в инстаграм
Как это работает