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Суд арестовал участницу пикета в поддержку Юлии Цветковой (обновлено)

Анастасии Резюк дали 20 суток

Суд арестовал участницу пикета в поддержку Юлии Цветковой (обновлено)
Анастасии Резюк дали 20 суток