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Экс-главу «Оборонэнергосбыта» заочно арестовали по делу на полмиллиарда рублей

Его обвиняют в махинациях с продажей электроэнергии структурам министерства обороны

Экс-главу «Оборонэнергосбыта» заочно арестовали по делу на полмиллиарда рублей
Его обвиняют в махинациях с продажей электроэнергии структурам министерства обороны

Сердюков назначен индустриальным директором «Ростеха»

Он возглавит авиационное подразделение, куда входят предприятия по производству запчастей для летательных аппаратов и радиоэлектроники

Сердюков назначен индустриальным директором «Ростеха»
Он возглавит авиационное подразделение, куда входят предприятия по производству запчастей для летательных аппаратов и радиоэлектроники

Борец с коррупцией
Борец с коррупцией Антикоррупционер из государственного агентства рассказал The Village, как назначают среднюю норму отката, сколько чиновников не берут взятки и почему нужно посадить и отпустить Евгению Васильеву
Борец с коррупцией

Борец с коррупцией
Антикоррупционер из государственного агентства рассказал The Village, как назначают среднюю норму отката, сколько чиновников не берут взятки и почему нужно посадить и отпустить Евгению Васильеву

Анатолий Сердюков амнистирован

Бывшего министра обороны амнистировали по уголовному делу о халатности

Анатолий Сердюков амнистирован
Бывшего министра обороны амнистировали по уголовному делу о халатности