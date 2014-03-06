Экс-главу «Оборонэнергосбыта» заочно арестовали по делу на полмиллиарда рублей
Его обвиняют в махинациях с продажей электроэнергии структурам министерства обороны
Экс-главу «Оборонэнергосбыта» заочно арестовали по делу на полмиллиарда рублей Его обвиняют в махинациях с продажей электроэнергии структурам министерства обороны
Сердюков назначен индустриальным директором «Ростеха»
Он возглавит авиационное подразделение, куда входят предприятия по производству запчастей для летательных аппаратов и радиоэлектроники
Сердюков назначен индустриальным директором «Ростеха» Он возглавит авиационное подразделение, куда входят предприятия по производству запчастей для летательных аппаратов и радиоэлектроники
Борец с коррупцией Антикоррупционер из государственного агентства рассказал The Village, как назначают среднюю норму отката, сколько чиновников не берут взятки и почему нужно посадить и отпустить Евгению Васильеву